كشف ملابسات سقوط شاب من الطابق الخامس بالهرم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة شاب أسفل مسكنه بمنطقة الهرم غرب المحافظة، وذلك عقب سقوطه من الطابق الخامس.

تلقى رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، إخطارًا من مأمور قسم الهرم بسماع الأهالي صوت ارتطام جسم صلب بالأرض واكتشافهم جثة ثلاثيني.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ وعثر على جثة شاب يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 سنة يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو في ظروف غامضة.

وكشفت التحريات بينت أن الشاب أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت شهدت منطقة الهرم وفاة شخص بعدما سقط من أعلى بناية موجود بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم الهرم بسماع الأهالي صوت ارتطام جسم صلب بالأرض واكتشافهم جثة ثلاثيني.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم وعثر على جثة شاب يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 سنة يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو في ظروف غامضة.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة.