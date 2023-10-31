في ظروف غامضة.. سقوط فتاة من الخامس بالدرب الأحمر

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم في ظروف غامضة.

بالانتقال إلى محل البلاغ تنسيقًا مع وحدة مباحث قسم الدرب الأحمر وقطاع الأمن العام، في حضور ممثل النيابة العامة ومفتش الصحة، تبين أن الجثة لفتاة تدعى «شذى.ع.» تبلغ من العمر 19 سنة، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها إصابات ظاهرية عبارة عن كسور ونزيف خارجي إثر سقوطها من علو.

ويستمع ضباط المباحث إلى أقوال أسرتها وشهود عيان للوقوف على تخلصها من حياتها، أم هناك شبهة جنائية في الوفاة، مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير.