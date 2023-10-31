الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إمام عاشور على رأس قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز في السوبرليج

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة فريقه الذي يواجه نظيره صنداونز مساء غدٍ الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لبطولة سوبرليج.

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الأهلي يختتم إستعداداته لموقعة صنداونز بمحاضرة فيديو من كولر

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة إمام عاشور وأحمد عبد القادر بعد غيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام صنداونز بهدف دون رد للتأهل إلى المباراة النهائية.

قائمة الأهلي لمباراة صنداونز في السوبرليج

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، علي معلول.
خط الوسط: اليو ديانج ومحمد مجدي افشة وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: صلاح محسن ومحمود كهربا وأنطوني موديست.

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