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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. بوليفيا تقرر قطع علاقاتها مع إسرائيل

 الرئيس البوليفي
 الرئيس البوليفي لويس ارسي

قررت الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حسبما قالت صحيفة "معاريف" العبرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس البوليفي لويس ارسي، عن تضامنه وتضامن الشعب البوليفي مع شعب فلسطين.

وأكد أنه لا يمكن السكوت والاستمرار بالسماح بمعاناة هذا الشعب، خاصة الأطفال الذين لهم الحق بالعيش بأمان وسلام.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة البوليفية لاباز، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين محمود العلواني.

وأكد الرئيس ارسي إدانته لجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية تماشيا مع القانون الدولي.

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