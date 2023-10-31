الشيف بوراك التركي يزور الأهرامات.. أنا بحب مصر

نشر الشيف التركي الشهير بوراك، صورا له عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته لمصر، خاصة من رحلته السياحية أمام أهرامات الجيزة.

وسريعا انتشرت صور الشيف بوراك على السوشيال ميديا مصحوبة بتعليقات "الشيف بوراك من أمام أهرامات مصر" "بوراك التركي بيزور أم الدنيا".

وكتب بوراك في تعليقه على الصور: “أنا بحب مصر”.

وسرعان ما لقي الشيف التركي الشهير الكثير من التعليقات والاعجابات من المصريين، الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة بوراك لمصر.

واعتبر البعض أن صور الشيف بوراك من أمام الأهرامات أفضل دعاية للسياحة في مصر، ورسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان، حيث شهدت السياحة خلال الفترة الأخيرة انتعاشة كبيرة.

ويبدو أن بوراك يزور القاهرة خلال الفترة الحالية في رحلة سياحية تستمر لبضعة أيام مع زوجته.