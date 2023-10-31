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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ماس كهربائي السبب.. السيطرة علي حريق شقة سكنية بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر ، علي  حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بشارع المدينة المنورة وسط مدينة الأقصر ناتج عن ماس كهربائي بأحد المكيفات الموجودة بالشقة حسب شهادات شهود عيان بموقع الحادث، والذي انبعث منه دخان كثيف في البداية تبعته ألسنة اللهب.

 

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تفاصيل اندلاع حريق في محل بروض الفرج

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مصرع 3 أشخاص في حريق بمدينة كفر الدوار

ماس كهربائي السبب..السيطرة علي حريق شقة سكنية بالأقصر 

كانت بداية  تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر، من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى الشقق السكنية الموجودة بشارع المدينة المنورة وسط مدينة الأقصر.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والأجهزة المعنية لموقع الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتحييدها ومنع امتدادها للشقق السكنية المجاورة.

وكشفت التحريات ان النيران التهمت  محتويات الشقة، حيث أتت النيران على مشتملاتها بالكامل وأسفر الحادث عن إصابة بحالة اختناق لسيدة مسنة جراء الدخان، حيث تم نقلها على الفور للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

وخلف الحادث خسائر مادية جسيمة حيث أتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفل برميل المش

كما أجلت  محكمة جنايات الأقصر ، النظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية طفل برميل المش  إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل، لسماع الشهود 

وأمرت محكمة جنايات الأقصر في جلسة استماعها اليوم بإضافة شهود جدد للقضية، والاستماع إلى أقوالهم وهم ضابط المباحث الذي أشرف على القضية وقام بالضبط، وعم الطفل القتيل والذي أخرجه من برميل المش.

وطلبت المحكمة أيضا تسجيلات مراجعة الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، والتي رصدت الجريمة بحركة الطفل في الشارع وتنقله.

واستمعت محكمة جنايات الأقصر في جلستها اليوم إلي الطبيب الشرعي والذي حضر لأول مرة في القضية بعد تأجيلها عدة مرات لانشغاله بقضايا أخرى، كما استمعت المحكمة لمرافعات المحامين من كلا الطرفين في القضية بحضور المتهمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر، باختفاء الطفل إبراهيم سيد حساني، 5 سنوات، بنجع الطويل التابع لمدينة الطود، حيث تم العثور على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام، وثبت بعد ذلك قيام  أميرة. م.ا، زوجة خال الطفل والتي تبلغ من العمر 31 عامًا،  بقتله وإخفائه داخل برميل للجبن القديم ( المش ) حيث تم تحويلها  إلى جهات التحقيق والتي وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

 

 

 

 

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