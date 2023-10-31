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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس جنوب أفريقيا يعلن عطلة رسمية للاحتفال بفوز سبرينغبوك

آلـ بوكس
آلـ بوكس

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في خطاب إلى الأمة ، عطلة رسمية إضافية للاحتفال بفوز البلاد بكأس العالم للرجبي.

وقال رامافوسا: "احتفالاً بالإنجاز التاريخي لفريق سبرينج بوكس، وجميع الرياضيين والشابات الآخرين، أعلن يوم الجمعة 15 ديسمبر عطلة رسمية".

حقق منتخب جنوب أفريقيا رقما قياسيا للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم للرجبي، اليوم السبت، بعد فوزه الساحق 12-11 على أقدم منافسيه، نيوزيلندا.

وأشاد رامافوسا بأداء الفريق، وكذلك بأداء فريق بروتياس في كأس العالم للكريكيت، بالإضافة إلى العديد من الانتصارات الأخرى في المجال الرياضي.

وأضاف الرئيس أن هذه الأمور وحدت الأمة، مرددًا شعار عائلة بوكس ​​"معًا أقوى".

وبرزت عائلة بوكس ​​كرمز نادر للوحدة في بلد يعاني من أزمة طاقة، وارتفاع معدل الجريمة، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة المالية.

سيتعين على المشجعين المنتشين، الذين كانوا يأملون في قضاء عطلة يوم الاثنين للاستمتاع بانتصار أبطالهم في الرجبي، الانتظار أكثر من شهر لتحقيق رغبتهم.

"أعلم أن الكثير منا يرغب في قضاء العطلة الآن. وأضاف: "لكن علينا جميعًا أن نتفق على منح طلابنا الوقت للتركيز على امتحاناتهم والاحتفال بعد ذلك".

وينتهي العام الدراسي في جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول، وبدأ طلاب السنة الأخيرة من الدراسة امتحاناتهم النهائية يوم الاثنين.

وعاد آلـ بوكس ​​إلى جنوب أفريقيا  لاستقبال الأبطال، مع التخطيط لاستعراضات في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد.

وبعد إشاده بفرقها الرياضية، ركز رامافوسا على إطلاع الأمة على التقدم الذي تم إحرازه في التعافي الاقتصادي في البلاد.

وشمل ذلك التطورات في معالجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر، ومكافحة الجريمة، والإصلاح الاقتصادي على نطاق أوسع.

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