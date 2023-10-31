مسلسل البيت بيتي 2 على منصة إلكترونية شهيرة قريبًا

أعلنت إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويقوم ببطولته النجمين كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر.

يواصل الفنان مصطفى خاطر، كريم محمود عبدالعزيز وباقي أبطال العمل تصوير مشاهدهم في مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، والذي مقرر أن ينطلق عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

يواصل الفنان مصطفى خاطر، وأبطال العمل تصوير باقي مشاهدهم في مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، والذي مقرر أن ينطلق عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

مصطفى خاطر

مسلسل البيت بيتي

وتدور قصة مسلسل "البيت بيت" حول بينو (مصطفى خاطر) الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده. وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه كريم (محمد محمود عبد العزيز) وشيرين (إيمان الشريف)، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله.

البيت بيتي

وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.

مسلسل "البيت بيتي"، هو من أعمال شاهد الأصلية ويضم إلى كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كل من محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، مي القاضي وآخرين، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.