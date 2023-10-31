أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار " بناء جيل" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية، وذلك من أجل توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية .

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى للنشء بجنوب سيناء بمدينة رأس سدر

وجاءت الجلسة التي ناقشها الدكتور خالد منصور

خبير التنميه الاداريه والعلوم السلوكيه ضمن محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي لعرض إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة قضايا المتعلقة بالنشء.

يهدف المؤتمر الوطني الثاني للنشء، إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء -الفتية والفتيات- في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة على مستوى المحافظة، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

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