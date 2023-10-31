الأردن يدين بأشد العبارات استهداف الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء مُحملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال - المسئولية عن هذا التطور الخطير، كما أدانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة.

طالب الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

شدد القضاة، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقابًا جماعيًّا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.

وقال: "إن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسئولة والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإسرائيليين".