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عاجل.. بوليفيا تقرر قطع علاقاتها مع إسرائيل
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أردوغان: حماس ليست إرهابية ونعمل على محاكمة إسرائيل

الرئيس التركي، رجب
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

فتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، النار على إسرائيل في تصريح له، مؤكدا أنه يجب وقف الهجمات الإسرائيلية بأسرع وقت.

وأضاف أردوغان، إسرائيل لم تعد تتصرف كدولة وإنما كمنظمة، مؤكدا أنه سيتم العمل على محاكمة إسرائيل؛ بسبب ما اقترفته في غزة.

وأوضح أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ويجب محاسبتها أمام القانون، لافتا إلى أن تركيا ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل والمنابر الدولية.

وفي وقت سابق، أكد أردوغان، إن الشعب التركي متضامن مع الأشقاء في غزة، مضيفًا “حزينون على غزة وما نفعله الآن لأجل غزة وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل”.

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