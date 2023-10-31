أردوغان: حماس ليست إرهابية ونعمل على محاكمة إسرائيل

فتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، النار على إسرائيل في تصريح له، مؤكدا أنه يجب وقف الهجمات الإسرائيلية بأسرع وقت.

وأضاف أردوغان، إسرائيل لم تعد تتصرف كدولة وإنما كمنظمة، مؤكدا أنه سيتم العمل على محاكمة إسرائيل؛ بسبب ما اقترفته في غزة.

وأوضح أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ويجب محاسبتها أمام القانون، لافتا إلى أن تركيا ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل والمنابر الدولية.

وفي وقت سابق، أكد أردوغان، إن الشعب التركي متضامن مع الأشقاء في غزة، مضيفًا “حزينون على غزة وما نفعله الآن لأجل غزة وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل”.