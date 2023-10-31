وثيقة مسربة تكشف مخططات إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. خطة شيطانية

تسعى إسرائيل بشتى الطرق إلى تهجير سكان غزة من القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، لتفريغ القطاع والاستيلاء عليه، وهي خطة باتت واضحة للعالم أجمع.

أذاعت فضائية "العربية" تقريرًا لتؤكد فيه على ظهور وثيقة سرية وضعتها المخابرات الإسرائيلية، لتهجير سكان غزة.

ونشر الموقع الإخباري الإسرائيلي، الوثيقة كاملة وجاء فيها 3 اقتراحات، أولها تهجير الفلسطينيين، من غزة إلى مصر، نحو مخيمات في شبه جزيرة سيناء، واقتراح آخر بإنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطنيين من الدخول.

وأفاد التقرير، أن المخابرات الإسرائيلية قالت في الوثيقة، إن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين، مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا، فيما لم توضح ماذا سيحل بغزة بمجرد إخلاء سكانها.

وأوضح التقرير، أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بوجود مثل هذه الوثيقة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" قلل من شأنها ووصفها بأنها مجرد ورقة افتراضية.