الإحصاء: 22.3 % انخفاضا فى عجز الميزان التجاري خلال شهر أغسطس

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري ليصل الى 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.3 %.

اشار الجهاز الى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.9 % حيث بلغت 3.36 مليـار دولار خلال شهـر أغسطس 2023 مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3 %، سجاد وكليم بنسبة 4.8 %) .



واشار الجهاز الى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزه بنسبة 5.8 %، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 % ،فواكه طازجة بنسبـة 29.3 %).

كما اشار الجهاز الى انخفاض قيمـة الواردات بنسبة 14.0 % حيث بلغت 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: ( منتجات البتـرول بنسبة 0.7 %، البترول الخام 42.6 %، قمح بنسبة 29.8 % ، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 44.8 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: (مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 % ، سيارات ركوب بنسبة 124.4 %، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 %).