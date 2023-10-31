محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت عنوان "الشباب محور التنمية ... فرص وتحديات" فى دورته 26 برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب ويحظى المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية ، و كوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية.

وافتتح المعرض مع محافظ جنوب سيناء، كلا من الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر، وحرم رئيس جمهورية صربيا "تمارا فوتيتش"والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة.

وتضمنت اجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال تفقد أجنحة المعرض أشاد محافظ جنوب سيناء، بالمنتجات المعروضة وتطورها الذي يساعد علي زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية .

وصرحت يسي، أن المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والإفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، و المشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.

وأشارت إلى أن المعرض ، يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين وذلك دعماً للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

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