لماذ يصر مدرب الأهلي على مشاركة فيرمينيو وكيف يحل أزمته

شهدت الفترة الأخيرة غياب النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، لاعب الأهلي السعودي عن التهديف لعدد كبير جدًا من المباريات المتتالية، والذي وضعه في مرمى نيران جمهور الفريق، ليطالب الجمهور بضرورة استبعاده من التشكيل الأساس وإعطاء الفرصة لـ فراس البريكان.

نجيب لكم من خلال التقرير التالي على تساؤل الجمهور حول لماذا يصر مدرب الأهلي على مشاركة فيرمينيو وكيف يحل أزمته؟..

أسباب إصرار مدرب الأهلي على فيرمينيو:

يعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسلة على سياسة التدوير بين اللاعبين في عدة مراكز بالملعب، ويلجأ للاعتماد على فيرمينيو كأساسي حيث إنه يثق في قدرات اللاعب الهجومية ومهاراته في تسريع الهجمات بالثلث الأخير من الملعب وقدرة التحرك بدون كرة.

ويستخدم فيرمينيو كسلاح سواء مع بداية المباراة لتسهيل عملية التسجيل مبكرًا، وإذا فشل ذلك سيكون دخول البريكان كلاعب نشيط ينجح في تسجيل الأهداف أو صناعتها، ليكون أفضل بديل بالنسبة للمدرب والحل الوحيد لأزمة فيرمينيو.

منذ تعاقد الاهلي مع فراس البريكان شارك اللاعب في 5 مباريات وخرج من القائمة في مواجهتين، ولعب كأساسي في مواجهتين أمام أندية الاتحاد في الدوري وخرج بعدما "صنع هدف"، ولقاء العين وخرج بعدما "سجل هدفين"، ونزل كبديل في 3 مباريات أمام أندية الهلال والاتفاق، وأمام النصر حيث سجل هدف في أول لقاء له بقميص الراقي.

ماذا يفعل الأهلي في وجود البريكان وفيرمينيو؟

منذ انتقال البريكان للأهلي سجل الفريق 8 أهداف في المباريات التي شارك فيها اللاعب، وهناك لقاء انتهى بدون أهداف، في وجود فراس سجل الفريق هدف وحيد، وفي وجود فيرمينيو سجل الراقي 3 أهداف، وفي وجود الإثنين معًا سجل الجداوي 4 أهداف.

وهذا يبرر أسباب الاعتماد المستمر على فيرمينيو بالرغم من مشاركته في وقت أطول من الذي شارك فيه البريكان، ولعب الأول 445 دقيقة بينما لعب البريكان 232 دقيقة خلال 5 مواجهات، مما يعطي فعالية وأفضلية على مستوى التأثير الإيجابي ويقوي وجهة نظر المدرب الألماني ماتياس يايسلة بالاعتماد على بديل قوي.

الأرقام تنصف البريكان "المظلوم" على فيرمينيو

سجل فيرمينيو 3 أهداف وصنع هدف وحيد قبل ضم فراس، ومنذ التعاقد معه صنع البرازيلي "هدفين" فقط دون تسجيل، بينما سجل البريكان 3 أهداف وساهم في صناعة هدف أخر مع الأهلي فقط ليتفوق على زميله، فضلًا عن 4 أهداف ومساهمة تهديفية مع فريقه السابق الفتح مع بداية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن فيرمينيو يغيب عن التهديف مع النادي الأهلي منذ 10 مباريات على التوالي، ولم يخرج من قائمة الفريق إلا في لقاء الجولة الثانية أمام الخليج بسبب الإصابة، يرتدى اللاعب شارة القيادة ويلعب في مركزه الأساسي كرأس حربة كما أن جميع المباريات التي لعبها لم يخرج قبل الدقيقة 90 إذا كان قد خرج.

بينما يشارك البريكان في مركز الجناح رغم أن مركز اللاعب الأساسي هو المهاجم الصريح، وينتظر الحصول على فرصته كاملة في قلب الهجوم.