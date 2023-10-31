لعشاق الحلويات الشرقية.. طريقة عمل بسبوسة صحية| لمتابعي الدايت

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير، إلا أنها تحتوي على كمية كبير من السكر، مما يسبب زيادة في الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير بسبوسة لايت للوقاية من الإصابة بزيادة في الوزن.

بسبوسة للدايت

طريقة عمل بسبوسة للدايت

المقادير

- مقادير الشربات :

سكر : كوب (فركتوز)

الماء : نصف كوب

عصير الليمون : نصف حبة (حامض)

- السميد : 2 كوب

- زبادي : كوب وربع (خالي الدسم)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (فركتوز)

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (لايت ومذوبة بدرجة حرارة الغرفة)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الفركتوز والزبادي جيداً حتى يذوب الفركتوز تماماً.

في وعاء آخر، اخلطي السميد، والفانيليا، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم.

أضيفي خليط الزبادي فوق خليط السميد، واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الزبدة المذابة واخلطي المزيج جيداً.

رشي صينية فرن برذاذ الزيت، واسكبي المزيج بها واتركيه يرتاح لحوالي 15-20 دقيقة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي نصف ساعة حتى تنضج البسبوسة.

أخرجي صينية البسبوسة من الفرن، وأسكبي عليها الشربات الساخن فوراً.

لتحضير الشربات:

في قدر على نار متوسطة، ضعي الفركتوز والماء وعصير الليمون الحامض واخلطي حتى يذوب الفركتوز.

اتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة.