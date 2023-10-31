إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بمساحة 5871 م2 بنطاق 7 مراكز وكانت علي النحو التالي:-

إزالة أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قرية الوفائية بمركز الدلنجات.

إزالة 3 حالات تعد بمساحة 900 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بقريتي صفط العنب وديبونو بإيتاي البارود.

إزالة حالتي تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن شده خشبية برشيد.

إزالة 5 حالات تعد بمساحة 422 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وشدات خشبية وردم حفر وقواعد بشبراخيت .

إزالة حالتي تعد بمساحة 264 م2 عبارة عن شدات خشبية بقرية ديبونو بمركز ادكو.

إزالة حالة تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن سملات خرسانية خارج الحيز العمراني بالرحمانية.

إزالة حالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن شدة خشبية بقريه صفط العنب بكوم حماده.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.