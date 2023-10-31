محافظ أسيوط: رفع 456 طن مخلفات وتسوية وتمهيد الطرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لافتًا إلى رفع 456 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 3 مراكز والقرى التابعة لها فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقًا للامكانات المتاحة، مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وصدفا والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل) وغيرها وهو ما أسفر عن رفع 456 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز