محافظ بني سويف يتابع مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة،تفقد خلالها سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد بمركز ناصر ،ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل ،وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

و تابع المحافظ سير الأعمال بالكوبري والذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمة ضمن مشروعات حياة كريمة ،ويستهدف تيسير الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية ، حيث يبلغ طول الكوبري 19 متراً وبعرض 12 مترا (بجانب 2مشاية بعرض متر واحد لكل مشاية)، ويتم تأسيسه على 40 خازوقاً وذلك وفق تقارير التربة ، وبحمولة 70 طناً، وتم تنفيذه شمال الكوبري القديم على بعد أمتار منه.

حيث أكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في مشروع إنشاء الكوبري،والذي يعد مطلباً جماهيرياً لأهالي قرية أشمنت وتوابعها ، نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات ذات الصلة ، لضمان انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال ،خاصة وأن موقع إنشاء الكوبري على ترعة الإبراهيمية يتقاطع مع الطريق الزراعي"بني سويف/ القاهرة".

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من عضوا مجلس النواب النائب محمد سيد جنيدي، النائبة د منى عبد الله و علي يوسف رئيس مركز ومدبنة ناصر، المهندسة هبة المنشاوي _منطقة تعمير بني سويف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ،ومسؤولو الري والطرق وهندسة السكة الحديد والشركة المنفذة ومنسقى حياة كريمة بمركز ناصر.

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