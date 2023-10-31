الضمان الاجتماعي يطبق زيادة الحد الأدنى للمعاش ..اليوم

الضمان الاجتماعي.. بات من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى الأساسي للمعاش، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023م.

يذكر أن اليوم سوف يصرف معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية الدفعة 23، بقيمته الجديدة بعد الزيادة المقرة بنسبة 20%، والتي سيتم تطبيقها لجميع المستفيدين بشكل تلقائي ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

فيما يصل معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش إلى 1320 ريالًا بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا.

وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال سعودي شهريًا، وفق لما أعلنته منصة الضمان الاجتماعي والتمكين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%.

ويأتي تطبيق الزيادة الجديدة من الدفعة 23 كاستحقاق لشهر نوفمبر المقبل، لتحقيق أهداف محددة منها: