استمتع بإجازتك فى أفضل خمسة فنادق لمجموعة «صن رايز» بشرم الشيخ

على الرغم من أن هناك العديد من الطرق التى يمكننا قضاء الاجازة والاستمتاع بها ولكن ما زال السفر هو الاختيار الأمثل لإجازة مليئة بالاسترخاء ومنغمرة بالأجواء الهادئة خاصة وإن كانت تلك الإجازة فى واحدة من أجمل مدن العالم وهى مدينة شرم الشيخ الساحرة ولك حرية الاختيار من بين فنادق مجموعة صن رايز المتعددة. تمتلك المجموعة ٥ فنادق فى مدينة شرم الشيخ كل منهما له طبيعته الخاصة.

فى منطقة الهضبة، يوجد فندقان على مستوى عال من الرقى ويعتبران اختيارا مناسبا لجميع الرغبات حيث تنوع الأنشطة العائلية به بالجانب إلى توفر الأماكن المخصصة للكبار فقط. ويوجد بفندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» ناد صحى يتبع نظام «ايروفيدا» لأول مرة فى مصر وبه العديد من البرامج الصحية وبرامج التشخيص.

أما عن فندق «صن رايز اراييان بيتش ريزورت» فهو ذات طابع خاص جدا مصمم على الطراز العربى العريق حيث كل تفصيله منتقاه بعناية. وأخيرًا وليس آخرا، فالفندقان المتجاوران؛ «صن رايز رمال ريزورت» و«صن رايز رمال بيتش ريزورت» مناسبان لرحلات العائلة والأصدقاء ويسودهما روح الاستمتاع والمغامرة.

جميع فنادق المجموعة بها العديد من أنواع ومساحات الغرف والأجنحة لتكون مناسبة لمختلف الأعداد، بجانب اختلاف الاطلالات من المدينة، الحديقة، حمامات السباحة أو البحر، ومن أكثر الأشياء التى تميزها هى المطاعم العالمية ذات الجنسيات المختلفة منها المصرى والإيطالى والمكسيكى والاسيوى وغيرها جميعها بها أفضل الطهاة.

مع مجموعة صن رايز، انت تصنع اجازاتك بكل ما تريده دون التنازل عن أبسط التفاصيل. احجز الآن عند اتصالك بـ١٦٠٣٢ ولا تفوت تلك الفرصة الساحرة.