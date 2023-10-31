صناع الصلب العرب يتفقدون مصانع العز بالسخنة

قام صناع الصلب العرب اليوم الثلاثاء بزياره إلى مصانع العز بالعين السخنه والتى تعد أكبر منتج لمنتجات الصلب المختلفه على مستوى الوطن العربى والشمال الافريقى .

تأتى هذه الزياره على هامش إنعقاد قمة الصلب العربى الـ16، والتى تستضيفها القاهره فى الفتره من 29 إلى 30 اكتوبر الحالى .

قام المهندس حسام فهمى بمجموعة عز بشرح تفصيلى لمجموعة عز مع شرح تفصيلى لمصانع السخنه والتكنولوجيا التى تعمل بها ،مشيرا إلى أن مجموعة عز تمتلك 4 مصانع لإنتاج كل منتجات الصلب برتبها المختلفه من حديد التسليح والمسطحات واللفائف وغيرها بمدن السويس، والدخيله، والسادات ،والعاشر وتصل جملة الطاقات الإنتاجيه لمصانع المجموعه نحو 4.7 مليون طن ليكون عز هو اكبر منتج فى الوطن العربى والشمال الافريقى إنتاجا وتصدير لمنتجات الصلب . واشار الى أن الطاقات الإنتاجيه لمصانع عز بالعين السخنه تصل إلى 2.3 مليون طن وتضم مصنعا للإختزال المباشر ،وإنتاج المربعات وبلاطات الصلب عالية الجوده بطاقه انتاجيه تصل لنحو 1.9 مليون طن ،بالإضافه إلى وحدات ضخمه لإنتاج مجموعات متنوعه من مسطحات الصلب بتخانات تتراوح بين 1.5 مللى ، و 12.7 مللى ،ويصل إنتاج عز من الأطوال والمسطحات نحو 2.3 مليون طن . يذكر أن مجموعة عز تعد من أكبر 5 منتجين للحديد المختزل المباشر على مستوى العالم .