مدبولي: 600 مليار جنيه استثمارات تم تنفيذها بسيناء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، مشيرا الى إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه فى سيناء

وقال رئيس الوزراء خلال زيارة الى شمال سيناء يرافقة عدد من للوزراء ،أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم، وكان هناك خيار، إما أن نحارب وننهى الإرهاب، أو نسعى للتنمية، ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس السيسى هو تنمية سيناء، جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.

ولشار رئيس الوزراء، الى أنه من المستهدف تنفيذ حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

ولفت الى ، أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و 8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية

كما اشار الى أن هناك حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وقال هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".



وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".



وتابع قائلا" أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها"