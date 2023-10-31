محافظ قنا: إزالات فورية للتعديات الجديدة على الأراضي الزراعية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.

تكليفات الرئيس

وعقد المحافظ، اجتماعًا عاجلًا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، ومديرى وحدة استرداد الأراضى ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة بالمحافظة .

المرور اليومي

وجه المحافظ ، خلال الاجتماع مسئولي اللجان التي تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفورى مع البلاغات الخاصة بالتعديات وعرض تقارير دورية بالموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

ونبه المحافظ، بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها على الأراضي الزراعية من خلال متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع تكثيف المرور الميداني اليومى، والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي والتعامل الفور مع التعديات في مهدها.

وشدد الداودى على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات و مواد البناء واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها ، مع ضرورة الحفاظ على امن وسلامة المواطنين أثناء حملات الإزالة.

ولفت المحافظ، أن حملات الازالة ستكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمكلفين بإعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة.