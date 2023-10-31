الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قرار خاص لـ حسين لبيب بشأن التصريحات الإعلامية لمجلس الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف أحمد حسام ميدو، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن الأحاديث الإعلامية.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طبيعي بعد انتخابات الزمالك وفوز مجلس حسين لبيب أن يُعبر الجميع عن احتفاله وآرائه خاصة مع انتقاد بعض الجماهير لفكرة حديث المجلس بالكامل إعلاميا" 
وأضاف: "هناك تعليمات بداية من اليوم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بأن من يتحدث فقط باسم النادي، هو أحمد سالم" 
واختتم: "القرار جاء من حسين لبيب، ونبه على المجلس بالكامل ضرورة عدم الحديث إعلاميا ومن يتحدث فقط هو أحمد سالم المتحدث الرسمي"

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