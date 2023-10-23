ميدو يُشيد بـ حسين لبيب بعد الفوز بانتخابات الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق، والإعلامي الحالي، الإشادة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد، برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز بانتخابات النادي، التي أقيمت الجمعة الماضية.

وأكد ميدو، في تصريحات تلفزيونية، أن الانتخابات الماضية أعادت صورة النادي الحقيقية، كما أن الجمعية العمومية نجحت في اختيار الأشخاص الذين سيعملون لخدمة النادي ومصالحه.

وأضاف ميدو في تصريحاته: "مجلس لبيب يستطيع النجاح، كما أنني أثق في قدرات هذا المجلس للقيام بكل ما هو في صالح الزمالك".

وتابع: "المجلس قادر على تغيير صورة النادي خلال موسم ونصف أو موسمين، ويُنافس الفريق على كل البطولات".

بينما وجه رسالة لحسين لبيب ومجلسه، فقال: "هذا المجلس هدية من ربنا لجماهير الزمالك، أعلم كثيرًا ما يُمكن لهذا المجلس أن يقدمه من أجل النادي".

وأردف: "امنحوا هؤلاء فرصة للعمل 4 سنوات، اتركوهم يتنفسون، هل هناك بني آدم عاقل في مصر يقول إن مجلس الخطيب فاشل؟ لا، من يقول ذلك لا يعلم شيء".