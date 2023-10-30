الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يكلف أحمد سليمان وحسين السيد بالإشراف على الكرة

احمد سليمان
احمد سليمان

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف أحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس بالإشراف على قطاع الكرة بالنادي.

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الزمالك يعين أحمد سالم متحدثاً رسمياً لمجلس إدارته

وجاء إختيار أحمد سليمان وحسين السيد للإشراف على القطاع على ان يستعين الثنائي بمن يرونه مناسباً من رموز النادي ونجومه السابقين.

كما قرر المجلس تعيين أحمد سالم في منصب المتحدث الإعلامي بإسم مجلس الإدارة.

الزمالك يستعد بقوة لمواجهة زد في الدوري

على جانب آخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك و فريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم .

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