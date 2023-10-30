الزمالك يعين أحمد سالم متحدثاً رسمياً لمجلس إدارته

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن تعيين أحمد سالم محدثاً رسمياً بإسم مجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال أول إجتماع لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد الإنتخابات التي أجريت يوم 20 أكتوبر.

الزمالك يستعد بقوة لمواجهة زد في الدوري

على جانب آخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك و فريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم .