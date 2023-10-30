صوت وصورة.. سبب زيارة نجلاء بدر لمنزل حنان مطاوع

تصدر مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة على موقع جوجل العالمي، بعد ساعات من عرضها.

ودارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل صوت وصورة حول وقوع خلاف بين نجلاء بدر وناردين فرج انتهى بالفراق بينهما، وتخلي المحامية عن الدفاع في القضية.

صوت وصورة

جاء ذلك بعدما زارت نجلاء بدر، حنان مطاوع في منزل والدها للاعتذار لها بعدما علمت بتورط زوجها وليد فواز في مقتل الدكتور.

وحاولت نجلاء بدر في زيارتها لحنان مطاوع أن تؤثر عليها عاطفيا، وإقناعها بعدم الحديث عن زوجها مجددا لصالح نفسية أبنائها بعد تأثرهم بهذه الأحداث.

ورفضت ناردين فرج زيارة نجلاء بدر إلى منزل رضوى "حنان مطاوع"، ونصحتها بالبحث عن محامي آخر بعدما استمرت في مخالفة مشورتها على مدار الحلقات الماضية.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.