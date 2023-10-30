حضريه لأولادك فى أسبوع الامتحانات.. طريقة عمل سموذي التوت الأحمر

سموذي التوت الأحمر من المشروبات الصحية التي تمد الجسم بالفيتامينات وتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز، لذا يمكنك تضيره لأولادك أثناء الإمتحانات، وفيما يلي نقدم لك الوصفة.

سموذي التوت الأحمر

طريقة عمل سموذي التوت الأحمر

المقادير

- التوت الأحمر : كوب

- حليب : نصف كوب (مثلج)

- الماء : ربع كوب (مثلج)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي التوت، والحليب، والماء في الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي السكر إلى المكونات واخلطي مرة أخرى.

صبي السموذي في أكواب التقديم، وقدميه بارداً.

فوائد تناول التوت

حاربة مرض السرطان

يساعد التوت الأحمر في محاربة مرض السرطان، حيث أشارت دراسة أجريت في عام 2010، والتي أجريت على الحيوانات مثل الفئران، أن مستخلص التوت الأحمر كانت له القدرة على قتل ما يصل ل90% من الخلايا السرطانية الموجودة في الثدي والمعدة والقولون، ويعتقد بأن مضادات الأكسدة هي المسؤولة عن هذا التأثير.

يقي من الشيخوخة

يساعد التوت الأحمر في المحافظة على خلايا البشرة وتجديدها وتعويض التالف منها، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومنها فيتامين ج ، ولذلك فإن للتوت الأحمر لة أثر إيجابي في مكافحة علامات الشيخوخة.

يقوي الذاكرة ويساعد على التركيز

يساعد احتواء التوت الأحمر على فيتامين سي ، وفيتامين E، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة في تحسين القدرة على التفكير وتذكر الأحداث والمعلومات وخاصة عند التقدم في العمر.

يساعد في تقليل الوزن

استخدام التوت يمنع زيادة الوزن بسبب النظام الغذائي عالي الدهون، كما أنها تعمل على تحسين وظائف الجسم الفسيولوجية وتقليل كمية الدهون في الأنسجة الدهنية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.