مدير مركز الأهرام للدراسات: الحضور العسكري الأمريكي ردع لأطراف أخرى وليس للاستخدام

أكد محمد فايز فرحان مدير مركز الأهرام للدراسات، أن تصريحات يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بخصوص الحرب ي كلمته اليوم لا تحمل جديدا، إلا أنها رسائل للداخل الإسرائيلي فقط بأن الحرب طويلة أو أنها ليست سهلة هو رسالة يستهدف بها جيش الاحتلال الشعب الإسرائيلي.

مداخلة مدير الأهرام للدراسات مع “القاهرة الإخبارية”

وأوضح أنه لا يوجد احتمالات لدخول إسرائيل للحرب في جبهات أخرى، قواعد الاشتباك على الجبهات الأخرى ما زالت مستمرة ولم تشهد تحولات جوهرية، أن قوة الردع الأمريكية التابعة للبحرية وحملت الطائرات التي أرسلتها أمريكا إلى المنطقة ليست بغرض الاستخدام لكن هي من أجل قوة ردع أمام توسع الصراع.

وشدد مدير الأهرام للدراسات، على أن الهدف عدم توسع رقعة الصراع لأنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، موضحًا أن الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة لابد أن يقرأ ردع أي أطراف أخرى يمكن أن تدخل في الحرب أو توسع رقعة الصراع، هناك مؤشرات في تحول الموقف الأمريكي.

وتابع: "هناك خطوط اتصال أخرى غير معلنة مع الجانب الإسرائيلي لعدم الإفراط في العنف وما يواجه الاحتلال من تعقيدات في هذه الحرب"، مشددًا على أن هناك مراجعة للموقف بشكل كامل والمخاطر والتعقيدات التي تواجه إسرائيل في حربها ضد غزة.