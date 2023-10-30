مجلس جامعة سوهاج يقف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين

استهل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، اجتماع مجلس الجامعة رقم 198 بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أشقائنا الفلسطينين، بعد الانتهاكات الإسرائيلية التى يشهدها القطاع على مدار الأيام الماضية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد النعماني خلال المجلس أن ما يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الجارية بالدولة الفلسطينية، هى تحركات لا تنبع إلا من قائد مؤمن بأهمية القضية الفلسطينية ويضع نصب أعينه مقدرات الشعب المصري.

كما أكد رئيس الجامعة علي جاهزية كافة مستشفيات سوهاج الجامعية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية

وقال النعماني أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أشاد خلال إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بما قدمه كافة منسوبي الجامعات، من طلاب و أعضاء هيئة تدريس وعاملين من مسيرات حضارية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتأييد لقرارات الرئيس السيسي بشأن رفض التهجير.

وأضاف النعماني ان مجلس جامعة سوهاج وافق علي عدد من القرارات منها إعتماد لائحة برنامج " نظم المعلومات المكتبية" بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة برنامج خاص بمصروفات، إعتماد دراسة الجدوي والإمكانيات المادية والبشرية لبرنامجي " المساحة التصويرية والجيوماتيكس" و" الإرشاد والتوجيه الأسري" بكلية الآداب، بنظام الساعات المعتمدة برنامج خاص بمصروفات. كما وافق علي تفعيل برنامجي " الهندسة الزراعية والنظم الحيوية" بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج "تكنولوجيا الزراعات المحمية والعضوية" بنظام الساعات المعتمدة برنامج خاص بمصروفات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة.

وأشار رئيس الجامعة الي ان المجلس وافق ايضاً علي تفعيل وبدء الدراسة بالدبلومة المهنية ( معلم الفصل نظام العام الواحد بنظام الساعات المعنمدة) بكلية التربية، اعتباراً من العام الجامعي 2024-2025 ، و عقد بروتوكولات تعاون بين كليات ( الطب - الطب البيطري-الصيدلة- العلوم- الزراعة- التمريض) ومركز علاج الأورام بسوهاج، موضحاً أن المجلس وافق علي انعقاد مؤتمر "مستقبل الابتكار وريادة الاعمال" في نسخته الثالثة وذلك يوم 20 من شهر نوفمبر القادم، وعقد بروتوكول تعاون بين وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الاعمال بالجامعة وبين شركة آفاق الدولية للدراسات التكنولوجيا المتطورة.

وخلال الجلسة قدم مجلس الجامعة التهنئة لكلاً من الدكتور حسين طه لتكليفه بالإشراف علي كلية التربية، والدكتور حمدي حسانين لتكليفه قائماً بعمل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتور إسلام عامر لتكليفه بالأشراف علي كلية طب الأسنان.