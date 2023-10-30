سوهاج تنظم الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم الفني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه ( إدارة التعليم المدني) بمحافظة سوهاج الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب "شارك الكلمة كلمتك" تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشهد الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات تنفيذ لقاء العاصمة للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار شارك الكلمة كلمتك بحضور يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، وعدد من النواب وأساتذة الجامعة وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين بالمحافظة والمهتمين بالشأن السياسي وأعضاء الكيانات الشبابية والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

بدأت فاعليات اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا في فلسطين ثم تم تنفيذ محاكاة لجلسة برلمانية طارئة نفذها أعضاء برلمان الشباب تلاها عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية بمحافظة سوهاج في العشر سنوات الماضية وكذلك فيديو يوضح إنجازات مديرية الشباب والرياضة.

وأثناء كلمته راهن الدكتور محمد فريد شوقي على وعي شباب محافظة سوهاج وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة مختتمًا كلمته بالدعاء لأهل فلسطين بأن ينصرهم الله ويثبت أقدامهم.

وتناول الدكتور صبري جلبي، أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بسوهاج، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

واختتم يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، اللقاء بعرض اللقاءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر وقدم الشكر لجميع الحضور وللقائمين على تنفيذ اللقاء.