استمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة سائق لسرقته

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين قتلا سائق سيارة أجرة لسرقته بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه واستدعاء أهليته لسماع أقوالهم.

و اعترف المتهمان بارتكابهم للواقعة وأنهما استدرجا المجنى عليه سائق سيارة أجرة بحجة توصيلهما لأحد الأماكن ثم قتلاه واستوليا على السيارة، كما

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبى الواقعة، حيث تم الاشتباه في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها عاطلان "لهما معلومات جنائية" عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات"، وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على هاتف محمول "بدون شريحة" وبطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق ومقيم بالجيزة.

وبإجراء التحقيقات أمكن التوصل لنجل الأخير، وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقـا على استدراج أحد قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية، حيث استقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بمنطقة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدى عليه حتى فارق الحيـاة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها، وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع ، كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه.