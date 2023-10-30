48 صنفا فى 7 مجموعات سلعية
"التموين" تعلن استمرار مبادرة تخفيض الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفاّ لسبع مجموعات سلعية ، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها قائمة بأسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:
1 _سكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهاً قبل التخفيض
2 - زيت طعام خليط هدية700مل بـ 34 جنيهاً بعد التخفيض مقابل 40 الي 42 جنيهاً
3- زيت طعام خليط قلية700مل بـ 34 جنيهاً بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 الي 42 جنيهاً
4 - زيت طعام خليط الممتاز700مل بـ 34 جنيهاً بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و 42 جنيهاً
5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها
6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها
7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها
8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلاً من 52.5 جنيهاَ
9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5 بدلاً من 48 جنيها .
10 -زيت مرجانة900مىلي 39.25 جنيهاً بدلاً من 49 جنيهاً .
11 – زيت مرجانة800 ملي بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيه .
12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيه .
13-حلوة زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاَ .
14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه
15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاً
16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه
17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه
18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها
19- عبور لاند جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً
20 -عبور لاند جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها
21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً
22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً
23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً 36 جنيهاً
24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه
25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً
26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه
27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها
28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً
29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35
30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً
31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهاً
32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه
33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه
34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5
35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً
36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه
37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه
38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيهات
39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهاً
40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً
41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً
42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 24.5 جنيه
43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيه
44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه
45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً
46 – ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً
47- المطبخ1 كيلو ارز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً
48 - الريف1 كيلو أرز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً