25 نوفمبر محاكمة صاحبة قناة أم زياد.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، محاكمة البلوجر هبه السيد المعروفة باسم صاحبة قناة "أم زياد" على موقع اليوتيوب بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 25 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة السر أشرف حسن.

وقالت النيابة العامة فى مرافعاتها بالقضية، ما قامت به المتهمة الأولى من جرم، بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال، مما أدى إلى تفكك أسرتها وانهيارها. وأن نجلها، المتهم الثاني، ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة إلى جريمة ارتكبها المتهم الثاني، تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره، بأن قام بتحرير عرض شقيقته الصغرى، وهو ما أكده شقيقته في التحقيقات، وما اعترف به المتهم نفسه عند مواجهته في التحقيقات. وطالبت النيابة العامة بضرورة مراجعة الآباء والأمهات لدورهم في المجتمع، بالحفاظ على أبنائهم باعتبارهم أمل الغد ومستقبل الوطن، وعدم تركهم عرضة للضياع أو الانحراف أمام شهوة الشهرة والمال.

وطلب الدفاع، الحاضر مع المتهمين، تأجيلًا مناسبًا من المحكمة للاستعداد للمرافعة. وقد استجابت المحكمة لذلك وقررت التأجيل لجلسة ٢٥ نوفمبر للاستماع إلى مرافعة الدفاع ولتنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة السابقة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب. وسيستمر حبس المتهمين حتى موعد الجلسة المحدد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم أحمد والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد - البالغ من العمر ١٨ عامًا وهو طالب بالصف الثالث الثانوي والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي - الذي هرب - لأنهم ارتكبوا الجرائم التالية في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ داخل دائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية:

أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد

١-ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم / هبة حمدي عبد المجيد، زياد حمدي عبد المجيد، إيلين حمدي عبد المجيد، حبيبة حمدي عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

٢-استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - في حالة تحدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم في بندي الاتمام

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث:

١-اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجني عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح

المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثا: المتهم الثاني أيضا:

هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة حمدي عبد المجيد أحمد والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بان جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدا من ذلك هتك

عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا:

اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون جميعا أيضا:

استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.