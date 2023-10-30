فيلم وداعًا جوليا يقترب من المليون جنيه

حقق فيلم وداعًا جوليا، بطولة إيمان يوسف، سيران رياك، أمس الأحد إيرادات بلغت 138 ألف جنيه، ليكون إجمالى إيراداته حتى الآن 904 آلاف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

يضم طاقم عمل فيلم وداعًا جوليا، الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة وقير دوينى ومن إخراج وتأليف محمد كردفانى.

تفاصيل فيلم وداعًا جوليا

وسبق ومثل فيلم وداعًا جوليا، السودان فى ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى عام 2020 لأول مرة فى التاريخ بفيلم «ستموت فى العشرين».

تدور احداث الفيلم في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال من التخلص من الاحساس بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها.