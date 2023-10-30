الآن.. بث مباشر مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023 يلا شوت اليوم الإثنين

الآن.. بث مباشر مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023 يلا شوت اليوم الإثنين ، وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية في مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين، وذلك لتوزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجاري 2023. هذا الحفل المبهر يُعقد سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 وستنطلق مراسم حفل الكرة الذهبية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين. يبدأ الحفل بوصول نجوم كرة القدم العالمية على السجادة الحمراء في الساعة السابعة والنصف مساءً. يمكن متابعة هذا الحدث المهم على قناة beIN Sports News وقناة أبوظبي الرياضية 1. ستتضمن الفعاليات تسليم جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وجائزة أفضل لاعبة، بالإضافة إلى جوائز ياشين لأفضل حارس مرمى وكوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم.

الكرة الذهبية 2023

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

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موعد حفل الكرة الذهبية 2023

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.

حفل الكرة الذهبية 2023

يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب الفرعون إنجازاً تاريخياً كبيراً.

جاءت مراكز محمد صلاح في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي: 2018: المركز السادس / 2019: المركز الخامس / 2021: المركز السابع / 2022: المركز الخامس.