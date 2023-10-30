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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "خلية التجمع"

محكمة
محكمة

أجلت  الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، مُحاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية" لجلسة 28 نوفمبر لمُرافعة النيابة العامة.

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الثلاثاء.. مُحاكمة شاب مُتهم بالتعدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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