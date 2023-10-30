شراكة جديدة بين "قضايا المرأة وإدارة تنظيم الأسرة بالجيزة"

تم توقيع مذكرة تفاهم وشراكة جديدة مؤخرا خلال شهر أكتوبر الجاري، بين المؤسسة، وإدارة تنظيم الأسرة بمحافظة الجيزة، فى إطار عمل برنامج "الحقوق الصحية والإنجابية" بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وبرتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة سبتمبر 2022.

وذلك بهدف التعاون فيما بينهما من خلال تنفيذ عدة أنشطة منها: المساهمة فى قوافل الصحة الانجابية المجانية، وكذلك المساهمة فى تجهيز عيادات تنظيم الأسرة، والتعاون فيما يتعلق بتدريب مقدمي الخدمة الصحية.

تجدر الإشارة إلي أن برتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة ووزارة الصحة ومحافظة الجيزة، من ضمن أهدافه:

العمل على رفع الوعي للمجتمعات المحلية بمنطقتي الواحات البحرية وبولاق الدكرور بالحقوق الصحية فيما يتعلق بالصحة والإنجابية، والمتابعة الدورية وتقديم الدعم الفني والإداري لمقدمي الخدمة الصحية، والعمل على تطوير وتعديل وإصدار السياسات التي تدعم الحقوق الإنجابية والجنسية في إطار الاستراتيجيات القومية والوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة.