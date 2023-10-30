«طه حسين آفاق لا تنتهى» بالحرية للإبداع

فى الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي

نظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية مؤتمرًا بعنوان «طه حسين آفاق لا تنتهي»، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية على مدار يومين.

وقال الدكتور عيد بلبع، أستاذ الأدب العربى بجامعة المنوفية، رئيس المؤتمر: إن المؤتمر يقام بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، واحتفاء بمسيرته الفكرية.

وأضاف رئيس المؤتمر، أن طه حسين، هو واحد من أبرز الشخصيات فى الحركة الأدبية العربية الحديثة، ولا تزال أفكاره ومواقفه تثير الجدل حتى الآن، لافتا إلى أن قصة حياة طه حسين تعد نموذجًا ملهمًا لمن يواجهون الشدائد والصعاب للتغلب عليها.

ناقش المؤتمر جوانب من حياة عميد الأدب العربي، بحضور نخبة من القامات الفكرية والثقافية ولفيف من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.

بدأت وقائع المؤتمر بالجلسة العلمية الأولى وترأستها الدكتورة نجوى صابر– أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بعنوان «طه حسين والمنهج الديكارتي»، تقديم الدكتور أحمد عبد الحليم – أستاذ الفسلفة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، كما ناقش الدكتور محمد دوير – الباحث فى الفكر الفلسفى «العقلانية القلقة فى فكر طه حسين».

وكانت الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور عيد بلبع – عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب جامعة المنوفية سابقًا، حيث ناقش الدكتور محمد عبد الحميد خليفة – رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور، بحثًا بعنوان «طه حسين والمنهج التكاملى فى نقد النص الأدبي»، وناقش البحث الثانى الدكتور محمود عسران– أستاذ الأدب ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور بعنوان «شعر أحمد شوقى بين ذاتية طه حسين وموضوعية حلمى مرزوق».

وبدأت الجلسة العلمية الثالثة فى السادسة مساء اليوم الثانى للمؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد خليفة – رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور حيث ناقش الدكتور النائب عيد بلبع بحثًا بعنوان «المعيارية والوصفية فى نقد الشعر من طه حسين»، وناقش البحث الثانى الدكتور محمد أبو على – أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور بعنوان «الحقيقة الغائبة قراءة ثانية فى موقف طه حسين من الشعر الجاهلي».

وفى الثامنة مساءً جاءت الجلسة العلمية الرابعة برئاسة الدكتور محمود عسران – أستاذ الأدب ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور، حيث ناقشت الدكتورة نجوى صابر بحثًا بعنوان «المفارقة فى كتاب جنة الشوك للدكتور طه حسين» وقدم البحث الثانى الدكتورة آمال فوزى ابراهيم- استاذ الأدب العربى بآداب الإسكندرية بعنوان « توظيف بنى التكرار فى قصة المعذبون فى الأرض لطه حسين».