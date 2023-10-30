مدرسة قبطية بأسيوط تطلق مبادرة "عيش مختلف" لدعم القيم والمبادئ بين الطلاب

قامت إدارة مدرسة السلام المشتركة التابعة لسنودس النيل الإنجيلى بمحافظة أسيوط بإطلاق مبادرة "عيش مختلف" لغرس وزرع وتثبيت هذه القيم في أطفالنا باعتبارهم قادة المستقبل في لفتة طيبة وصادقة لإعادة قيمنا المصرية الأصيلة لمكانتها حيث لفتت هذه المبادرة نظر أولياء الأمور الذين على التأكيد ومشاركة هذه المبادرة التي جاءت تزامناً مع بداية العام الدراسي.

وقال مؤنس منير مدير المدارس أن المدرسة أعدت مجموعة من القيم بطرق خلاقة ومبدعة حسب الألأعمال والسنة الدراسية بحيث يتم أخذ قيمة كل أسبوعين وزرعها وتفعيلها كشعار لهذه الفترة بالمدرسة كـ( الاجتهاد والجدية ، الأمانة ، السلام والمحبة ، ايثار وتعاون ومساعدة الغير ،...) وغيرها من القيم التي تعمل على خلق روح المحبة والانتماء لدى النشء بحيث يدرك أن السلام المبني على الحق والعدل والعفو والمغفرة هو السلام المجتمعي والمحبة الأخوية الحقيقية داعياً مشاركة الأسر وأولياء الأمور في هذه المبادرة ومعالجة التشوية الذي أصاب القيم والمبادئ التي يكتسبها أولادنا من المجتمع.

وأشادت برناديت حلمي ـ إحدى أولياء الأمور ـ بالمبادرة التي أطلقتها إدارة المدرسة ومشاركتها للأسرة في تربية أبنائهم على القيم والمبادئ الصحيحة ومحاربة التشوية الذي أصاب المجتمع وهو ليس بغريب عن المدرسة وإدارتها والجميع سعيد بهذه المشاركة والتركيز على اختيار قيمة بعينها لها أهمية في المجتمع لمدة اسبوعين على أن يتم اختيار اخرى لنفس المدة وهو ما يكرس على دعم وغرس التسامح والمحبة بين جميع التلاميذ والطلاب أقباط ومسلمين مقدمه الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على هذه اللفتة الجميلة وتعبير عن الأخوة والمحبة بيننا جميعاً كمصريين