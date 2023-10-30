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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضريها في دقائق.. طريقة عمل صلصة البيتزا بدون طبخ

صلصة البيتزا
صلصة البيتزا

صلصة البيتزا من المكونات الرئيسية للوصفة، وهي ما تعتمد عليه أي بيتزا لتضيف مذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي نقد لك أسهل طريقة لتحضير صلصة البيتزا بدون طبخ. 

 

صلصة البيتزا

طريقة عمل صلصة البيتزا

المقادير

- معجون الطماطم : علبة

- الماء : كوب ونصف

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- أوريجانو : نصف ملعقة صغيرة

- ريحان ناشف : نصف ملعقة صغيرة

- إكليل الجبل : نصف ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي معجون الطماطم، والماء، وزيت الزيتون جيداً، ثم أضيفي الثوم، والملح، والفلفل الأسود، والأوريجانو، والريحان، وإكليل الجبل مع الإستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

أدخلي الصلصة إلى الثلاجة لعدة ساعات، ثم استخدميها.

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