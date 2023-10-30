تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الداخلية اليوم بالدوري المصري

يحتضن ستاد السلام اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين فريقي الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، و نظيره فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم للموسم الجاري 2023 - 2024.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الداخلية اليوم

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إياد العسقلاني - محمد نصر - محمد هاشم - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - عمر الساعي.

خط الهجوم: ياو أنور - مروان حمدي.

موعد مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين بتقوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة الداخلية والإسماعيلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الداخلية والإسماعيلي

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

قائمة الإسماعيلي أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد فوزي، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، كريم عرفات، محمد دسوقي، عصام صبحي، عبد الله حسن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، نادر فرج، عمر الساعي، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، أحمد وجيه، محمد وجدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، باسم مرسي، مروان حمدي، حسن صابر، ياو أنور.