الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا في إصابات العمل عام 2022

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  ان عدد إصابات العمل في منشآت القطـاع الحكومي والقطـاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري بلغت  9857 حالة عام 2022 و بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.

واشار الجهاز الى ان عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغت   1642 حالة بنسبة  16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة   28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر)  5075 حالة  بنسبة   51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة  3.0  ٪     من إجمالي عدد الحالات .
بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور  8691 حالة بنسبة  88.2٪  والإناث 1166 حالة بنسبة  11.8 ٪  من إجمالي عدد الحالات .    
وسجلت  محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة  13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
كما سجلت  مهنة الفنون ومساعدو الإخصائيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة  بنسبة  33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3  ٪ ، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد 40 حالة  بنسبة     4 ,0 ٪  من إجمالي عدد الحالات .  
سجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد  892 حالة بنسبة   9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل . 
بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء  ) 2506 حالة بنسبة  25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات 

الجريدة الورقية