راما حمصى: Egypt Energy 2023 يجذب 11000 متخصص من 90 دولة

أكدت راما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر، أن مصر تقف مصر على أعتاب تحول ملحوظ في قطاعي الطاقة وسلامة الحرائق، فهي تحدد نغمة تحول الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال مبادرات لتسريع انتقال الطاقة والوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.

أضافت على هامش افتتاح معرضي مصر للطاقة وفايريكس مصر، الأحد، أن الزخم يتزايد، بدعم من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، والبيئة، والإنتاج الحربي، مما يؤكد الأهمية الهائلة لمهمتنا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. نحن لا نستضيف معرضا فقط، بل نطلق التقدم، نساهم في النمو الاقتصادي، ونعالج التحديات الواقعية بحلول واقعية.

تابعت في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام جذب أكثر من 11000 من المتخصصين في مجال الطاقة وسلامة الحرائق من أكثر من 90 دولة.

أشارت راما إلى أن الحدث يضم أكثر من 200 عارض يعرضون أحدث تقنيات الطاقة والحلول في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية.

قالت راما إنها تفاجئت بإقبال غير متوقع على المعرضين منذ اللحظات الأولى، مشيرة إلى أهمية تواجد ودعم الحكومة لأن النجاح في أي دولة قائم على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما يشجع على تواجد فرص للمصنعيين المحليين أو المستثمرين الأجانب.

لفتت مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر، إلى حماس وشغف طلاب الجامعات بحضور المعرض للتعرف على فرص المستقبل في المجالات التي يدرسون فيها.