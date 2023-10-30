ضبط 150 كيلو سكر مهرب داخل محل تجاري بديرب نجم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين، حيث تم المرور على المحال التجارية بمركز ديرب نجم، لتفقد الحالة التموينية ومدى إلتزام التجار وأصحاب شركات تعبئة السكر والمواد الغذائية بالقوانين والمقررات التموينية، ومتابعة مدى إلتزام التجار بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كيس سكر زنة واحد كجم، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وعمل المحضر رقم ٢٠٦٤٢ جنح ديرب نجم، واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة.