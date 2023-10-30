موسم الرياض 2023| نفاد سريع لتذاكر ليلة عبد المجيد عبد الله

شهدت تذاكر حفل الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله مبيعات سريعة بمجرد طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، حيث تم نفادها بالكامل خلال ساعات قليلة.

موعد ومكان حفل عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض 2023

ومن المقرر أن يقام حفل عبد المجيد عبد الله في الـ 3 من نوفمبر القادم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض2023

سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إليكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية

تحدث آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد اللمرة الاولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

أغنية عبد المجيد عبد الله أنا أضحك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عبدالمجيد عبدالله من خلال أغنية أنا اضحك، والتي سجلت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها:

"أنا اضحك لكن ضحكتي تبكي انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه تحطّمني وتذوّبني وتخطّ اسمه تودّيني وتجيب انا مليان ماودّي علي يبان انا تعبان كثر كل التعب في ذمّتي تعبان انا باقي علي تكّه بعد تكّه علي واطيح انا لو قلتلي كيفك احس اني غصب باصيح وانا مابي اصيح اليوم وما ودّي يقولوله انا ماعاد لي عنّده غلا اشغله وش شّوله هو طيّب واخاف يعود واعيش العمر اتساءل رجع لانّه يبي قربي أو رجع لانّه رحمني وحن واضيع بـأسئله بـلا ردود تكبر فيني واتضاءل واتعوّد وجع قلبي واسكّت ونّـتـه لو ون".