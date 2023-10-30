الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مئات الأمتار في قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مئات الأمتار في قطاع غزة المنكوب الذي يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوي وبري وبحري اشتد في الأيام الأخيرة.

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وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات المُعززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مُفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.

 

ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها. 

 

واستهدفت مدفعية الاحتلال أثناء عملية التوغل سيارة مدنية في شارع "صلاح الدين"؛ ما أدى إلى استشهاد ركابها. 

 

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