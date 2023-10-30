الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النائب العام يوجه النيابات بالعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية

المستشارمحمد شوقي
المستشارمحمد شوقي

أصدر النائب العام المستشارمحمد شوقي، توجيهاته إلى جميع نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.

 

إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات

ضبط 4 تجار مخدرات متهمين بغسل 55 مليون جنيه

 

يأتي ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

 

 

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